Пекин, 12 февраля, 2016, 10:33 — ИА Регнум.



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Глава Государственной океанической администрации КНР Ван Хун сообщил об успехах проекта морского Шелкового пути. Объем торговли между Китаем и странами, через которые проходит морской Шелковый путь, ежегодно увеличивается на 18,2%.

За 10 лет объем инвестиций китайских компаний в проекты стран-участниц морского Шелкового пути увеличился с $240 млн до $9,27 млрд.

Согласно статистике, приведенной руководителем Государственной океанической администрации КНР, ежегодный рост объема китайских инвестиций превышает 44%, пишет «Чжунго жибао».

Для успешного развития проекта морского Шелкового пути был создан центр сотрудничества Китая и стран АСЕАН, который позволяет координировать действия всех стран-участниц проекта.

Новый морской Шелковый путь предназначен для доставки грузов из Китая в Европу. Проект является частью программы «Экономический пояс Нового шелкового пути», представленной Си Цзиньпином в 2013 г.