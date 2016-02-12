Ульяновск, 12 февраля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области реализуются меры господдержки ипотеки и строительной отрасли. В прошлом году по инициативе главы региона Сергея Морозова была начата программа «Губернаторская ипотека», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В соответствии с программой, работники бюджетных организаций за счет областного бюджета получают единовременные социальные выплаты в размере 100 тыс. рублей на оплату первоначального взноса, а застройщики предлагают льготные условия кредита. В 2016 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 48 млн рублей, это позволит приобрести квартиры 500 ульяновцам: врачам, учителям, работникам учреждений соцзащиты и культуры.

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Также наряду с мерами государственной поддержки населения в регионе принят ряд законов для поддержки строительной отрасли, предусматривающих льготные налоговые ставки. В частности, был принят закон «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на территории Ульяновской области» для организаций, реализующих приоритетные проекты жилищного строительства. Для них установлены ставка в 13,5% по налогу на прибыль и нулевая ставка по налогу на имущество. Другим законом «О налоге на имущество организаций» предусматривается снижение налога до 0,1% для организаций, осуществляющих производство цемента.

Стоит отметить также, что глава правительства России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» заявил о необходимости продления программы субсидирования ипотечного кредитования. Напомним, в рамках реализации государственной программы «Жилье для российской семьи» ее участникам выдаются ипотечные кредиты с господдержкой с пониженной процентной ставкой, которая составляет от 10,9% годовых. Но данные условия льготного кредитования действуют только до 1 марта 2016 года, поэтому возникла необходимость продления сроков его действия.