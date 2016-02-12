Москва, 12 февраля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Инфляция в России в феврале 2016 года снизится до 8,3−8,7% по сравнению с февралем 2015 года, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Тем не менее инфляционные риски сохраняются. В частности, на фоне экономической неопределенности инфляционные ожидания населения остаются повышенными, говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, инфляция в России в феврале в годовом выражении продолжит замедляться и составит чуть более 8%.

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Напомним, в России отмечено замедление годовой инфляции в январе 2016 года до 9,8% после 12,9% в декабре 2015 года.