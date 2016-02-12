Москва, 12 февраля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму предупреждает о мошеннических действиях неизвестных злоумышленников, которые пытаются обманом получить деньги, прикрываясь именем руководителя ведомства Олега Сафонова, сообщили в Ростуризме.

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Мошенники звонят по телефону должностным лицам органов исполнительной власти субъектов РФ, в частности в Новосибирскую, Челябинскую, Иркутскую области, республики Алтай и Башкирия, Алтайский и Приморский края и другие, и со ссылкой на главу Ростуризма просят срочно перевести крупные суммы денежных средств на банковский счет, якобы принадлежащий сотруднику ведомства.

Ростуризм призывает в случае поступления подобных звонков не поддаваться на провокации и информировать правоохранительные органы.