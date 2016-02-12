Волгоград, 12 февраля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В ситуации, которая сложилась вокруг бассейна «Искра» в Волгограде, будут разбираться федеральные чиновники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 12 февраля, речь идет о том, что бассейн не предоставляет свою тренировочную базу учащимся государственного регионального Центра спортивной подготовки по плаванию.

iskra.gidm.ru Бассейн «Искра» в Волгограде

Этот вопрос был поднят на совещании по развитию плавания в волгоградском регионе, которое состоялось в Министерстве спорта России. Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов доложил на федеральном уровне о первых результатах проверки областного Центра спортивной подготовки и их экономических отношений с бассейном «Искра» за предыдущие годы. Было решено, что представители Минспорта РФ, Всероссийской федерации плавания и областные власти примут совместные меры для урегулирования ситуации.»На следующей неделе в регион прибудет рабочая группа Министерства спорта России и Всероссийской федерации плавания. Ее цель — принять взвешенное решение по бассейну «Искра», совместно навести порядок», — пояснил Глинянов.

Как рассказал директор центра спортподготовки по плаванию Александр Колесов, с 1 февраля детей, которые числятся в ЦСП — 430 человек в начальной и тренировочной группах — перестали на бесплатной основе пускать в частный плавательный комплекс «Искра». В бассейне им сообщили, что бесплатных тренировок больше не будет.

«Не секрет, что с Нового года нашему ЦСП серьезно сократили финансирование. В течение месяца мы пытались найти приемлемое для всех решение с президентом Федерации плавании Волгоградской области Виктором Авдиенко, который также является одним из владельцев плавательного комплекса «Искра». Но согласовать стоимость аренды бассейна не смогли», — цитирует агентство спортивной информации «Весь спорт» слова Колесова.

Сначала, добавил директор центра, в «Искру» без предупреждения не пустили детей. А в следующие дни, администрация и тренеры начали говорить родителям, что теперь за обучение детей придётся платить по 2 тыс. рублей в месяц — за начальную группу, 4 тыс. рублей — за тренировочную, а для Волгограда это очень серьезные деньги.

В свою очередь руководство бассейна «Искра» объяснило отказ в предоставлении детям возможности тренироваться в воде отсутствием договора аренды, который областное руководство предлагает заключить, как считают в «Искре», на совершенно неприемлемых условиях, пишет информационный портал «V.1». По словам директора спортивного плавательного комплекса Юрия Елькина, в 2013 и 2014 году областной спорткомитет платил за использование бассейна в качестве тренировочной базы в районе 50 миллионов в год. Затем финансирование сокращалось, в сегодня, как отметил Елькин, «нам предлагают 15 млн рублей в год», причем причину такого резкого снижения власти не объясняли.

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