Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 09:49 — ИА Регнум.

В Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел КНР Ван И и его иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили сирийский вопрос, а также отношения Китая и Ирана.

rmzxb.com.cn Министр иностранных дел КНР Ван И

«Встреча Международной группы поддержки Сирии должна положить начало мирному урегулированию конфликта в Сирии», — заявил Ван И. Глава МИД КНР подчеркнул необходимость отказа от оружия, пишет «Жэньминь жибао».

«Мирное урегулирование конфликта путем переговоров является единственным способом решения сирийского вопроса», — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая. Иранский министр иностранных дел поддержал своего китайского коллегу.

Разговаривая о двухсторонних отношениях, главы МИД КНР и Ирана пришли к единому мнению о необходимости укрепления стратегического партнерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе председатель КНР Си Цзиньпин отправился в рабочую поездку по Ближнему Востоку. В ходе своего официального визита в Иран Си Цзиньпин заявил об планах увеличения ежегодного товарооборота между странами до $600 млрд.