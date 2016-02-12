Владивосток, 12 февраля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В Приморье в рамках учений экипажи дизельных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) начали сдачу курсовых задач по самостоятельному выполнению боевых задач и отработку нормативов, заявил официальный представитель ТОФ Роман Мартов.

mil.ru Подлодка Тихоокеанского флота РФ

По его словам, в рамках учений командирам и экипажам предстоит отработать навыки по самостоятельному выполнению кораблем боевых задач на различных глубинах.

«После завершения подготовительных упражнений курсовой задачи Л-2 экипажи «Варшавянок» проведут торпедные стрельбы и постановку минных заграждений, противолодочные учения и уклонение от поисковых групп условного противника», — сказал Мартов.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное масштабное учение проходит в Южном военном округе. Отдельные соединения ВДВ и военно-транспортной авиации были приведены в боевую готовность «Полная» 8 февраля.

Всего в мероприятиях участвуют до 8,5 тысячи военнослужащих, до 900 единиц военной техники, около 50 боевых кораблей, а также до 200 самолетов и вертолетов.