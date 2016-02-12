Люберцы, Московская область, 12 февраля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. 24 нестационарных торговых объекта будут демонтированы в ближайшее время в Люберецком районе. Об этом заявил глава района Владимир Ружицкий. По его словам, они портят облик района и являются «рассадником криминала», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос незаконных торговых точек

В прошлом году в Люберецком районе было снесено 10 незаконно построенных магазинов. В этом году планируется демонтировать 20 таких построек. Владельцы трех торговых палаток уже снесли свои магазины самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации района.

«Получение разрешений на установку так называемых нестационарных объектов проходит исключительно на конкурсной основе. Сегодня в Люберцах подобные разрешения имеют владельцы 240 магазинов и киосков», — пояснил, в свою очередь, Ружицкий.

По его словам, павильоны, не вошедшие в общегородскую схему, были демонтированы по решению Совета депутатов города Люберцы.

«Незаконно установленные торговые палатки не только портят облик города, это еще и рассадник криминала. В прошлом году, например, мы снесли в Люберцах рынок, где продавали просроченные продукты. В этом году контроль за установкой и работой магазинов и киосков мы будем ужесточать», — заключил глава района.

Напомним, снос незаконных торговых павильонов в Московской области продолжается четвертый год. В специальный перечень опасных построек было включено 104 объекта. По 97 адресам 9 февраля начался снос. Ранее незаконные торговые точки снесли в Орехово-Зуево и Солнечногорском районе. Решение о демонтаже также приняли в Реутово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля власти Москвы также приступили к сносу незаконно построенных торговых центров и павильонов в разных частях города. На территории Москвы должны быть снесены 104 незаконные конструкции.