Берлин, 12 февраля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Операция ВКС РФ в Сирии, направленная на уничтожение террористов «Исламского государства» (ИГ), положила начало налаживанию мирного процесса в САР. Такого мнения придерживается бывший глава военного комитета НАТО генерал Харальд Куят, пишет немецкая газета Passauer Neuen Presse.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Куят подчеркнул, что именно действия России в Сирии позволили начать мирный процесс. До РФ ни одна страна не была готова к масштабным антитеррористическим действиям в Сирии: ни США, ни члены ЕС. Генерал отметил, что Россия «распахнула окно для политического решения».

Куят обратил внимание и на состояние правительственных войск Сирии: они находились буквально на пороге поражения до начала операции ВКС РФ. Не вмешайся по просьбе руководства САР Россия, власть в Сирии принадлежала бы сейчас террористам ИГ.

Стоит отметить, что Харальд Куят — генерал в отставке, эксперт по военным вопросам. С 2002 по 2005 год он был председателем Военного комитета НАТО. С 2000 по 2002-й являлся генеральным инспектором бундесвера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд заявил, что ВКС РФ бомбят и так называемую умеренную сирийскую оппозицию, а также мирных жителей на территории Сирии.