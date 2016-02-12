Наньнин, Китай, 12 февраля, 2016, 09:14 — ИА Регнум.

Власти китайской провинции Цзянси приступили к активной борьбе с комарами. 9 февраля в провинции был подтвержден первый случай заболевания лихорадкой Зика.

br-cn.com Уничтожение комаров

По данным местных органов здравоохранения, специалисты по контролю заболеваний уже изучили личинки комаров, обнаруженные в местах массового скопления людей, вирус Зика в них не обнаружен.

Кроме того, специальная служба приступила к уничтожению комаров в непосредственной близости от дома, где жил заразившийся, и больницы, в которой он сейчас находится.

Власти провинции Цзянси заявили, что ситуация находится под контролем. Причин для беспокойства нет. В провинцию прибыли ведущие вирусологи КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в больницу поступил 34-летний мужчина, недавно вернувшийся из Венесуэлы. Спустя 3 дня врачи подтвердили факт заражения мужчины вирусом Зика. В настоящий момент пациент находится под наблюдением в одной из больниц провинции Цзянси.