Каракас, 12 февраля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Вирус Зика стал причиной смерти трех граждан Венесуэлы, сообщил президент Республики Венесуэла Николас Мадуро.

doctor.kz Вирус Зика

Он уточнил, что в Венесуэле зафиксировано 319 случаев заболевания этим вирусом, из них 68 сопровождаются осложнениями, а три закончились смертельным исходом.

С 5 ноября 2015 года по 8 февраля в Венесуэле выявлено более 5 тысяч случаев возможного заражения вирусом Зика. Заболевание переносит один из видов тропических комаров.

В 2015 году заболевание отмечалось только в Бразилии, теперь вирус проник в 20 стран Западного полушария.

Министерство здравоохранения Бразилии утверждает, что заражение беременных женщин вирусом Зика способно вызывать у ребенка микроцефалию и приводить к умственной отсталости, нарушениям слуха и зрения и другим отклонениям.

Всемирная организация здравоохранения признала быстрое распространение лихорадки Зика в Западном полушарии экстренной ситуацией.