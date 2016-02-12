Вашингтон, 12 февраля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Политика Вашингтона по отношению к Москве устарела и страдает большим количеством недостатков, считает председатель подкомитета палаты представителей по иностранным делам, член Республиканской партии США Дана Рорабахер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

В своей статье для National Interest она отмечает поражающий своей оторванностью от реальности милитаризм политики США. Так, Рорабахер обращает внимание на то, что в новом проекте бюджета на 2017 год президент США Барак Обама призывает на 200% увеличить расходы страны на усиление военного контингента в ЕС, направленного против России, тогда как расходы на борьбу с ИГИЛ предлагается увеличить всего лишь на 50%.

Также в своей речи в Вашингтоне министр обороны Эштон Картер открыто заявил, что Россия представляет собой большую угрозу для безопасности США, чем террористическая группировка «Исламское государство», что подтверждается действиями Кремля в Сирии и на Украине.

Однако именно радикальный ислам объявил войну США, обезглавил несколько граждан США, планировал и осуществил атаки на Всемирный торговый центр, Пентагон, убивал солдат и морских пехотинцев в Ираке и Афганистане, а также провозгласил о своем стремлении создать халифат, простирающийся от Средиземного до Каспийского моря.

Этот же халифат затем поглотит Пакистан, Кавказ и Центральную Азию и пойдет дальше, считает Рорабахер. Такое образование сможет собрать в своих границах население, приблизительно сравнимое с населением США. Оно будет обладать ядерным оружием, которое исламисты без зазрения совести будут использовать для уничтожения цивилизованного мира.

С другой стороны, действия Москвы в Сирии и на Украине являются не чем иным, как обороной, попыткой защитить законные интересы государства. По мнению Кремля, Крым — российский полуостров и никаким образом не относится к безопасности США. Сирия же находится также близко от границы с Россией, как Нью-Йорк к Чикаго, поэтому Москва не смирится с джихадистским режимом в Дамаске.

Рорабахер напоминает, что 15 тыс. боевиков-исламистов, воюющих в Сирии, — выходцы из Чечни, которые, закончив свои дела в Сирии, вернутся в Россию и продолжат террористическую деятельность уже там.

Что же касается Украины, если бы США довели в 2014 году процесс до выборов, вместо того чтобы поощрять свержение законно избранного президента, с высокой долей вероятности Виктор Янукович бы их проиграл. Мало сомнений в том, что тогда Крым по-прежнему бы был частью Украины. Если Украина сейчас и находится в плачевном состоянии, то Запад сыграл свою роль в этом стратегическом фиаско.

Также Вашингтон должен был давно приступить к переговорам о будущем Сирии, не выставляя уход Асада как обязательное условие, — Москва отказалась участвовать в этой шараде под названием «переговоры» с уже известным результатом. Сирия, скорее всего, не превратилась бы в территорию хаоса и разрухи. Кремль бы не направил туда своих военных, а ЕС не страдал бы от наплыва беженцев, которые не готовы ассимилироваться.

С момента падения коммунизма Россия сконцентрировала свое внимание на внутренних проблемах, основываясь на ценностях, отличных от принятых в США. Как считает автор, политика и руководство страны не лишены недостатков. Тем не менее если Россия и наращивает свой военный потенциал, это не значит, что её надо снова считать врагом. Хотя следить за этим наращиванием стоит.

Страны НАТО по-прежнему значительно превосходят Москву по объемам военных затрат. Также нет признаков того, что Россия стремится к глобальному господству, как это было, по мнению автора, в случае с Советским Союзом. Страна вывела в одностороннем порядке войска из Восточной Европы, тем самым закрыв последнюю страницу холодной войны.

Президент Дуайт Эйзенхауэр — профессиональный военный и один из величайших героев США — не побоялся выступить с предостережением своим соотечественникам об опасностях неуправляемого военно-промышленного комплекса. Тем не менее лидеры в Вашингтоне, приходившие к власти после него, понимали, что слабость может побудить к нападению, и принимали достаточные меры для того, чтобы сдержать и разбить тех, кто стремился напасть на США.

Президент Ричард Никсон на самом пике холодной войны увидел плюсы в том, чтобы разрешить разногласия с коммунистическим Китаем, для того чтобы сбалансировать мощь и влияние СССР. Президент Рональд Рейган не видел проблемы в том, чтобы подписать договор об ограничении систем противоракетной обороны и убрать ракеты средней дальности из сердца Европы. И он объявил о конце холодной войны и прошелся по Красной площади рука об руку с президентом Михаилом Горбачевым.

Сейчас же Вашингтон придерживается совсем иного подхода: ослабление военного потенциала, подкрепляемого непродуманной политикой в отношении России — страны, которая могла бы быть союзником против таких взаимных угроз, как радикальный ислам и, возможно, усиливающийся Китай.

Такой подход представляет собой удивительный и абсолютный провал в планировании, как в моральном, так и стратегическом смысле. США должны отбросить такие абсурдные, затратные, недостижимые и противоречащие американскому духу амбиции, которые вынуждают их быть «глобальным полицейским», вмешивающимся в каждый конфликт.

Вашингтон должен выступать за такой курс, который культивирует взаимовыгодные отношения со странами и народами схожих культур и ценностей, путем переговоров добиваться достижения национальных интересов — все это, конечно, сохраняя непревзойденное военное могущество. Ведь Америка создавалась как сильная и полная энергии республика, а не империя, тяготеющая под бременем своего существования.