Якутск, 12 февраля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Долг из федерального бюджета за тушение лесных пожаров перед жителями Якутии и подрядчиками, предоставлявшими технику, составляет 157,8 млн рублей. Деньги республике не перечисляет Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя департамента по лесным отношениям Якутии Джулустан Хон. По его словам, долг за 2015 год составляет 96,4 млн рублей, за 2014-й — 61,4 млн рублей. С теми, кто принимал участие в лесных пожарах, не рассчитались даже за ГСМ.

dic.academic.ru Лесной пожар

Читайте также: Якутии не хватает средств на тушение лесных пожаров

«В этом году люди могут просто отказаться тушить пожары. В поселениях не так много жителей, и всем известно, что мы должны еще за прошлые года», — переживает Джулустан Хон.

Аналогичные опасения возникли и у депутата Госсобрания республики Владимира Прокопьева. На выездном заседании Федерального агентства лесного хозяйства в Якутске он отметил, что постоянные задержки по выплате могут привести к тому, что лесные пожары тушить будет некому. Парламентарий подчеркнул, что переданные полномочия по оплате этих работ обязательно должны быть обеспечены финансовыми ресурсами.

«На сегодня этого мы не видим», — заявил он и в качестве примера напомнил о кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с реализацией мероприятий по тушению лесных пожаров. По словам депутата, стало обычной практикой, когда с лесопожарниками и большим количеством мобилизованного населения, привлечённого для тушения лесных пожаров, расплачиваются в лучшем случае через год-два. Владимир Прокопьев предложил закрепить нормы о необходимости своевременного погашения кредиторской задолженности за работу по тушению лесных пожаров и разработать механизм, который бы обеспечил своевременные расчеты с людьми и подрядчиками.

Такая проблема возникает в Якутии уже не первый год. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, несвоевременное финансирование и задолженности по предыдущим годам привели тому, что профилактика и тушение пожаров в лесах Якутии находятся на критически низком уровне. Более 80% территории республики занимает лесной фонд, находящийся в собственности государства. Согласно Лесному кодексу, полномочия по тушению пожаров являются федеральными, но переданными субъектам РФ, и должны быть финансово обеспечены. По данным регионального Минфина, средств, получаемых Якутией из федерального бюджета, недостаточно для того, чтобы содержать учреждения, проводить мероприятия по мониторингу и осуществлять мероприятия по тушению лесных пожаров.