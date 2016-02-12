Москва, 13 июля, 2014, 11:23 — ИА Регнум. На Рижском центральном вокзале вчера прошла торжественная встреча участников музыкального конкурса "Новая волна-2014", сообщает портал Apollo.lv.

Прибытие конкурсантов в столицу Латвии на поезде уже вошло в традицию. На церемонии встречи возглавлял процессию генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев, который по красной дорожке проводил прибывших на привокзальную площадь возле торгового центра Origo, где была устроена фотосессия. Участники конкурса сфотографировались на интерактивном и образовательном дизайн-объекте "Солнечные Часы - Origo Universi", который показывает направления на крупнейшие культурные столицы Европы.

"Нам очень приятно, что и в этом году нас так гостеприимно встречает Origo и рижане. Нам приятно тут находиться, и мы рады, что наконец прибыли в гостеприимную Латвию. Желаю всем радостного праздника, и, чтобы все шесть дней конкурса прошли незабываемо. Я знаю многих людей, которые специально приезжают в Юрмалу именно на это мероприятие - как мировые знаменитости, так и звезды российской эстрады, и также многие поклонники фестиваля", - заявил Александр Румянцев порталу Delfi.

В этом году в конкурсе участвуют 16 конкурсантов из 13 стран - Армении, Грузии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы,Молдавии, России, Украины и США. Особое внимание прессы привлек представитель Украины. Хотя Вячеслав Рыбиков уроженец Донбасса, на конкурсе он представляет Киев. Рыбиков рассказал, что в его родном Донецке сейчас "много танков, перестрелок", и что всё это ужасно. "В Донецке мои друзья, которые за меня болеют и верят в победу", - подчеркнул он.

"Я за мир, конечно же! Мне очень больно говорить об этом, у меня там очень много близких",- сказал певец. "С шоу бизнесом на Украине сейчас очень сложно", - признал он. В конкурсе певец решил поучаствовать по совету друзей после того, как он принял участие в телевизионном шоу "Голос" на Украине. Рыбиков настроен решительно, на вопрос о том, на какое место он претендует, ответил: "Думаю, главное - это сделать все искренне и от всей души".

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс исполнителей "Новая волна", уже многие годы проводящийся в Юрмале каждое лето, вызывает неприязненные чувства местных националистов. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации в Латвии усилились призывы запретить проведение фестиваля в Юрмале. Однако, и на этот раз он состоится - 22-27 июля.