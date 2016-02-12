Москва, 12 февраля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Котировки фьючерсов на нефть марок Brent и WTI 12 февраля корректируются вверх после снижения накануне, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

motor.kz Нефтяные вышки

К 8:34 мск баррель североморской нефти марки Brent с поставкой в апреле вырос до $31,57 (+ 2,312%). Баррель WTI с поставкой в марте к этому времени прибавил 0,435% до $27,57.

Напомним, вечером 11 февраля баррель Brent опускался ниже $30 — до $29,98. WTI к этому времени снизилась до $26,16.

По мнению аналитиков, на снижение нефтяных котировок повлияло заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о пересмотре макроэкономических прогнозов.