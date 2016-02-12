Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2016, 08:33 — ИА Регнум.

11 февраля постоянный представитель КНР Лю Цзеи выступил на заседании Совета Безопасности ООН. В своей речи китайский дипломат подчеркнул важность отказа от политики угроз и ультиматумов.

news.sina.com.cn Заседание СБ ООН

«Совет Безопасности должен сосредоточиться на решении наиболее актуальных вопросов, которые угрожают миру и безопасности. При этом нам необходимо отказаться от таких непродуктивных дипломатических мер, как угрозы применения санкций в отношении того или иного государства», — заявил Лю Цзеи.

Китайский дипломат отметил необходимость всестороннего изучения проблемы до принятия решения. «Совет безопасности ООН должен услышать голоса всех стран и регионов, чьи интересы затрагиваются в спорах, рассматриваемых на заседаниях», — отметил постоянный представитель КНР.

Лю Цзеи призвал дипломатов из других стран чаще обращаться к таким дипломатическим инструментам как переговоры и посредничество. По мнению китайского дипломата, только при таком условии возможно дальнейшее сохранение единства совета и авторитета резолюций, которые СБ ООН принял.