Красноярск, 12 февраля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. С начала года в Свердловском районе Красноярска ликвидировано почти 1 200 единиц незаконной рекламы разных форматов, сообщили ИА REGNUM в администрации города. Специалисты районной администрации совместно с сотрудниками ДРСП Свердловского района и управления зеленого строительства на этой неделе провели очередной рейд, в ходе которого демонтировали более 70 единиц малоформатной рекламы и объявлений.

admkrsk.ru Ликвидации несанкционированной рекламы в Красноярске

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Свердловского района Анна Макарова, «характер незаконных объявлений достаточно разнообразный»: рекламируются кредиты, посуточная аренда квартир, дополнительная реклама находящихся поблизости магазинов.

Причем, по ее словам, несмотря на периодические рейды и плановую работу организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети и других городских объектов, незаконная реклама на очищенных местах возникает снова и снова.

К борьбе с этим явлением привлекаются неравнодушные граждане, которые фотографируют несанкционированные объявления и присылают на портал «НашКрасноярск.рф». Судя по размещенным на портале фотографиям, это, как правило, малоформатные объявления на столбах и заборах, которые также рекламируют услуги грузчиков, турагентства, продажу земельных участков.

В беседе с ИА REGNUM красноярский гражданский активист, эксперт по внешнему облику города Иван Санников подчеркнул, что такой рекламой пользуются те предприниматели, «которые не умеют вести бизнес, в противном случае, они бы пользовались разрешенной рекламой».

Как пояснила Анна Макарова, непрекращающийся поток незаконной рекламы связан с ее бесплатностью, с желанием отдельных лиц и организаций сэкономить.

Получается, что источником таких объявлений является мелкий и средний бизнес, испытывающий нарастающие трудности в обстановке экономического кризиса, но неспособный позволить себе дорогую рекламу в разрешенных местах — на билбордах или городских экранах.

«В прошлом году в районе совместными усилиями было ликвидировано более 16 тыс рекламных объявлений. Административной комиссией района рассмотрено 123 дела по фактам самовольного размещения рекламы. Общий размер штрафов составил более 127 тыс. рублей», — заявил исполняющий обязанности руководителя администрации Свердловского района Алексей Исаев.

При этом он отметил, что «пока организации, которые рекламируются на незаконных носителях, считают такой вид рекламы эффективным, и их услуги пользуются спросом у горожан, кардинально ситуация не изменится».

Если в непредусмотренных для этого местах размещаемая реклама появляется вновь и вновь, значит, она работает, то есть пользуется спросом у населения. Выходит, что развернувшаяся вокруг нее борьба — это борьба одной части населения с другой.

Напомним, размер штрафных санкций по таким нарушениям составляет для граждан от 500 до 4 000 рублей, для должностных лиц — 5−10 тыс рублей, для юридических лиц — 10−100 тысяч рублей.