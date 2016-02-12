Москва, 12 февраля, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Россия занимает вторую строчку в рейтинге стран, где зафиксировано максимальное число случаев гибели людей во время селфи. Первое место принадлежит Индии, сообщает Priceonomics.

businessinsider.in Селфи

Издание приводит статистику смертей, произошедших из-за селфи за 2015 год. Всего при этом погибли 49 человек.

Наибольшее число смертельных селфи зафиксировано в Индии — 19 человек. В России попытка сфотографировать себя закончилась гибелью для семи человек. На третьем месте находятся США: здесь произошло пять смертельных фотосъёмок.

В большинстве случаев съёмка «автопортрета» заканчивалась гибелью человека, потому что он срывался и падал с высоты: таких случаев 16. Утонули во время селфи 14 человек, и восемь погибли под колёсами поезда.

В результате огнестрельного ранения погибло четыре фотографа. Один человек умер в результате попытки сняться с животным. Есть и случаи гибели от взрыва гранаты, падения с самолёта и в результате ДТП.

Как отмечается, в большинстве случаев во время экстремального селфи погибали мужчины: их три четверти от общего числа погибших. Почти треть смертей приходится на долю лиц, не достигших 21 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезд в Индии насмерть сбил подростка, который пытался сделать селфи перед движущимся поездом. Инцидент произошел на юге страны в городе Ченнаи, когда 16-летний подросток возвращался домой вечером 31 января.