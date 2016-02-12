Краснодар, 12 февраля, 2016, 08:08 — ИА Регнум. В Краснодаре трамвай сбил двух девушек. Инцидент произошел накануне днем, 11 февраля, в районе Вишняковского рынка. По информации ДПС ГИБДД по городу, две девушки 18−19 лет пересекали рельсы на запрещающий сигнал светофора.

image.turizmusonline.hu Трамвай в движении

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В результате ДТП нарушительницы правил дорожного движения получили легкие телесные повреждения. У одной из них сломаны пальцы на ноге, другая отделалась многочисленными ссадинами и ушибами, уточняет портал «Кубань 24».

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Подобный случай в кубанской столице произошел неделю назад. Как сообщало ИА REGNUM, возле остановки общественного транспорта на углу улиц Тургенева и Калинина трамвай сбил женщину-пешехода. Из-за ДТП движение трамваев в сторону центра было временно остановлено.

Добавим, что за прошедшие сутки на дорогах Краснодарского края пострадали 25 человек, один погиб. Было совершенно шесть наездов на пешеходов, в них шесть человек получили травмы. Участники дорожного движения нарушили ПДД более 2,4 тыс. раз.