Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Члены террористических группировок, которые находятся близ Алеппо в Сирии, снабжаются из Турции. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам встречи Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все те, кто находятся вокруг Алеппо, — и «Джебхат ан-Нусра», и «Ахраш аш-Шам», и «Джейш аль-Ислам», и отдельные более умеренные группировки, все они снабжаются по одному маршруту, из одной точки на территории Турции», — цитирует Лаврова «НТВ».

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что западные пригороды Алеппо до сих пор находятся под контролем террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ислам».

«Эти ребята сейчас находятся вокруг Алеппо с западной стороны, с восточной — правительственные силы при нашей помощи обеспечили разблокирование этого города», — добавил Лавров.

Читайте также:

Лавров: Координация по военным вопросам закреплена в коммюнике по Сирии

На встрече по Сирии в Мюнхене договорились о прекращении огня через неделю