Лавров: Боевиков в Алеппо снабжают из Турции
Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Члены террористических группировок, которые находятся близ Алеппо в Сирии, снабжаются из Турции. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам встречи Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене.
«Все те, кто находятся вокруг Алеппо, — и «Джебхат ан-Нусра», и «Ахраш аш-Шам», и «Джейш аль-Ислам», и отдельные более умеренные группировки, все они снабжаются по одному маршруту, из одной точки на территории Турции», — цитирует Лаврова «НТВ».
Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что западные пригороды Алеппо до сих пор находятся под контролем террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ислам».
«Эти ребята сейчас находятся вокруг Алеппо с западной стороны, с восточной — правительственные силы при нашей помощи обеспечили разблокирование этого города», — добавил Лавров.
Читайте также:
Лавров: Координация по военным вопросам закреплена в коммюнике по Сирии
На встрече по Сирии в Мюнхене договорились о прекращении огня через неделю