Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Координация по военному измерению сирийского кризиса впервые закреплена в совместном документе Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мюнхене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Впервые в нашей работе в документе была закреплена необходимость сотрудничества и координации не только по политическим и гуманитарным вопросам, но и по военному измерению сирийского кризиса», — сказал министр, отметив, что власти РФ приветствуют изменения в подходе к данной проблеме.

11 февраля глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на заседании Международной группы поддержки по Сирии, состоявшемся в Мюнхене, была достигнута договорённость незамедлительно начать «видимое сокращение насилия» в Сирии, которое в течение недели должно перерасти в прекращение боевых действий.

Германский министр пояснил, что под перемирием понимается прекращение боевых действий между сирийскими правительственными силами и частями оппозиции. Режим прекращения огня не будет распространяться на группировки, признанные террористическими Советом Безопасности ООН.

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