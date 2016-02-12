Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Итогом переговоров в Мюнхене стала договорённость по срочной доставке гуманитарной помощи в те населённый пункты Сирии, которые в настоящее время заблокированы террористами. Стороны внутрисирийских переговоров подписали итоговое коммюнике Международной группы поддержки Сирии (МГРС), сообщает Reuters.

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В документе уточняется, что гуманитарная помощь будет доставляться в заблокированные районы как по суше, так и воздушным путём. Первые гуманитарные грузы должны быть доставлены до конца текущей недели.

В документе также указано, что гуманитарная помощь должна быть предоставлена всем, кто в ней нуждается, как это определено резолюциями Совета Безопасности ООН и в соответствии с международным гуманитарным правом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Международной группы поддержки по Сирии, состоявшемся вечером 11 февраля в Мюнхене, достигнута договорённость незамедлительно начать «видимое сокращение насилия» в Сирии, которое в течение недели должно перерасти в прекращение боевых действий.