Петропавловск-Камчатский, 12 февраля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. На Камчатке санитарные врачи рекомендовали властям снять карантин по гриппу и ОРВИ со всех школ региона, где он был ранее введен и пока действует. Как рассказала на совещании в правительстве края замруководителя местного управления Роспотребнадзора Полина Ким, уровень заболеваемости на полуострове снизился, что позволяет возобновить занятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

boombob.ru И снова в школу!

В правительстве края корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что карантин, скорее всего, будет снят с 15 февраля. Однако специалисты будут проводить ежедневный мониторинг посещаемости детей. В случае необходимости, карантин будет вновь введен в отдельных группах или классах.

«Сейчас мы не должны допустить второй волны эпидемии. Поэтому в общеобразовательных учреждениях обязательно должны быть организованы так называемые утренние фильтры», — заявил зампред кабинета министров региона Валерий Карпенко.

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас фиксируется только в Алеутском районе. По-прежнему напряженная ситуация остается в Палане и в целом в Тигильском районе, а во всех остальных муниципалитетах пик заболеваемости уже пройден.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона, на стационарном лечении сейчас находится 247 человек, из них 86 пациентов с пневмониями. При этом отмечается снижение количества вызовов скорой помощи и обращений в поликлиники.

Напомним, с середины января на Камчатке резко рос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, началась эпидемия. В столице региона — Петропавловске, все школы были закрыты на карантин еще 29 января. По словам врачей, именно разобщенность детей и позволила снизить количество больных.