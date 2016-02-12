Урумчи, Китай, 12 февраля, 2016, 07:28 — ИА Регнум. В результате землетрясения, зафиксированного в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе вечером 11 февраля, никто не пострадал.

grist.org Трещина после землятресения

Магнитуда землетрясения составила 5,0. Эпицентр находился 268 км от г. Карамай. Первые толчки жители Синьцзяна почувствовали в 21:10 по местному времени.

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного региона сообщили об отсутствии жертв и разрушений, пишет «Синьхуа».

Инженерные службы проверили железнодорожное полотно. Движение поездов возобновлено.