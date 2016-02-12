Гавана, 12 февраля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Главной темой встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска, запланированной на сегодня, 12 февраля, в Гаване станет положение, в котором находятся христиане во всём мире. Особенно это касается регионов, где христиане подвергаются геноциду со стороны террористов — на Ближнем Востоке, на севере и в центре Африки. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, передают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Православная митра

Митрополит пояснил, что такое положение христиан вызывает необходимость создать единую антитеррористическую коалицию, которая охватила бы страны всего мира. Этот союз должен состоять из всех людей доброй воли, «не только политиков, но и религиозных лидеров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 февраля, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл прибыл на Кубу, чтобы встретиться в Гаване с папой римским Франциском.

Встреча патриарха Кирилла с папой римским Франциском состоится 12 февраля на Кубе. Планируется подписание совместной декларации.

Эта встреча патриарха и понтифика станет первой в истории между двумя церквями.