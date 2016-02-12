Вашингтон, 12 февраля, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Боевая авиация США не наносила ударов по сирийскому городу Алеппо ни 11 февраля, ни днём ранее, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

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«Мы внимательно изучили данный вопрос, и я могу с уверенностью заявить, что ни вчера, ни сегодня в Алеппо или его окрестностях американских ударов с воздуха не наносилось», — сказал Тонер, назвав сообщения о бомбардировке дезинформацией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что самолёты ВВС США 10 февраля нанесли удара по Алеппо.

«В 13:55 по московскому времени с территории Турции, кратчайшим курсом прямо на Алеппо в сирийское небо вошли два штурмовика ВВС США «А-10» и по полной отработали по объектам в городе», — сказал Конашенков.

При этом он опроверг заявления официального представителя Пентагона Стивена Уоррена, ранее обвинившего ВКС России в том, что они якобы разбомбили два госпиталя в Алеппо.

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