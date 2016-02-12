Москва, 12 февраля, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Минфин России выступил с предложением о десятикратном увеличении налогов на игорный бизнес в качестве одной из мер повышения доходной части бюджета. Об этом 12 февраля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

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По информации издания, помимо повышения налогов рассматривается также возможность сбора целевых отчислений с букмекерских контор в размере 10% выручки от приёма ставок онлайн.

Инициатива обсуждается в рамках «дорожной карты» по улучшению администрирования доходов бюджетной системы. Сообщается, что тема уже затрагивалась на одном из совещаний у первого вице-премьера Игоря Шувалова, и соответствующий законопроект Минфин разработает к декабрю 2016 года.

Напомним, что в России на сегодняшний день действуют лишь четыре легальных казино: два в Краснодарском крае, два на Алтае и одно в Приморье. Букмекерские конторы и тотализаторы разрешены на всей территории страны.

Представители индустрии отмечают, что подобные меры могут оказаться для них «неподъёмными», увеличение налогов в десять раз приведёт к существенному сокращению объектов налогообложения и уменьшению количества обладателей букмекерских лицензий. Отмечается, что выручка букмекеров с начала прошлого года уже упала в среднем на 30% из-за кризиса.