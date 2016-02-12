Петропавловск-Камчатский, 12 февраля, 2016, 03:09 — ИА Регнум. «Почта России» на Камчатке выступила с опровержением информации местных профсоюзов, которые сообщили о возможном снижении зарплаты почтальонам и оператором отделений с 1 апреля в два и более раза. Тред юнионом пожаловались некоторые сотрудники Почты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

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Заявители пояснили, что их собираются перевести со сдельной оплаты труда на повременную, что приведет к снижению зарплат: у почтальонов с 28−30 тыс. рублей до 14 тыс. рублей, а у операторов с 28−32 тыс. рублей до 17−19 тыс. рублей.

В камчатском управлении «Почты России» корреспонденту ИА REGNUM заявили, что не понимают откуда такие цифры. При этом там не отрицают, что меняют систему оплаты труда, но отмечают, что с 1 февраля увеличили заработные платы сотрудников основного производства в 65 филиалах и до конца 2016 года на увеличение зарплат будет направлено более 6 млрд рублей.

В руководстве «Почты России» считают, что в информации тред юнионов приводятся неверные цифры и сравниваются не сопоставимые величины: уровень среднего дохода в целом сравнивается с окладом (без премий, сетевых выплаты и северных надбавок). Также в ходе проверки установлено, что работники сопоставляют свой оклад по основному месту работы с совокупным доходом как по основному месту работы, так и по совместительству.

«Мы проводили проверку и установили, что есть существенное завышение нормы выработки. Например, при 72 фактически отработанных часах в месяц по «наряд-ведомости» почтальон только на проходы тратит 90 часов (это свыше 350 км в месяц). Но некоторые учитывают свыше 300% норм выработки. Все это еще раз показывает, что существующая сдельная оплата труда не защищена от приписок», — сказали в ведомстве, отметив, что при переходе на повременную систему оплаты труда уровень оплаты работников не уменьшается, а процент повышения должностного оклада по филиалу составил в среднем 10%.