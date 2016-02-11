Пассажиры аварийного Boeing 777 вылетели из Доминиканы в Россию
Пунта-Кана, Доминиканская Республика, 12 февраля, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Пассажиры аварийно приземлившегося в Доминикане самолёта «Оренбургских авиалиний» вылетели в Россию резервным рейсом. Об этом сообщили журналистам в российском посольстве, передаёт «Русская служба новостей».
Уточняется, на борту забравшего российских туристов авиалайнера находятся все пассажиры аварийного рейса, 321 человек, а также 20 членов экипажа.
Как передавало ИА REGNUM, утром 11 февраля Boeing 777 «Оренбургских авиалиний», совершавший рейс из Пунта-Каны в Москву, экстренно приземлился в аэропорту вылета.
Сообщалось, что через несколько минут после взлета у самолёта загорелся один из двигателей. Пассажиры услышали хлопок и почувствовали запах гари в салоне. Как только воздушное судно коснулось земли, у него загорелось переднее шасси.
На борту находились 351 пассажир и 20 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента.
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