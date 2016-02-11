Вашингтон, 12 февраля, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Суд обязал Госдепартамент США опубликовать электронную переписку экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, претендующей на пост президента США, за день первичных партийных выборов (праймериз) Демократической партии, намеченных на 20 февраля. Об этом сообщил журналистам представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

Переписка

По его словам, письма бывшего госсекретаря должны быть обнародованы Госдепартаментом 13 февраля, 19 февраля и 26 февраля. Тонер уточнил, что в рамках ближайшей публикации будет обнародовано около 550 документов.

Напомним, ранее Госдепартамент просил суд отсрочить публикацию последней, самой крупной части переписки Хилари Клинтон с 31 января на конец февраля из-за невозможности обработать все письма в оставшийся срок. Сообщалось, что неопубликованными остаются ещё около 9,5 тысячи документов.

Как передавало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди, а ныне кандидата на пост президента США от Демократической партии разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 годы, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку Госдепу США, который по решению суда должен обнародовать всё её содержание, за исключением секретных данных. Для этого электронный архив проверяется сотрудниками ведомства.

Было объявлено, что Госдепартамент до конца января 2016 года опубликует в общей сложности 55 000 электронных писем экс-госсекретаря.