Встреча по Сирии в Мюнхене продлилась более четырёх часов
Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. В Мюнхене 12 февраля завершилось заседание Международной группы поддержки по Сирии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт телеканал RT.
Встреча продолжалась более четырёх часов. Ожидается, что с заявлениями по её итогам на совместной пресс-конференции выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Источник ТАСС в одной из делегаций сообщил, что по итогам заседания также должно быть опубликовано коммюнике.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Геннадий Гаттилов сообщил журналистам о достижении ряда договорённостей на заседании.
Ранее, как передавало ИА REGNUM, в Мюнхене состоялись переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри, посвящённая ситуации в Сирии, в том числе её гуманитарным аспектам.