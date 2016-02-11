Мюнхен, Германия, 12 февраля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. В Мюнхене 12 февраля завершилось заседание Международной группы поддержки по Сирии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Встреча продолжалась более четырёх часов. Ожидается, что с заявлениями по её итогам на совместной пресс-конференции выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Источник ТАСС в одной из делегаций сообщил, что по итогам заседания также должно быть опубликовано коммюнике.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Геннадий Гаттилов сообщил журналистам о достижении ряда договорённостей на заседании.

Ранее, как передавало ИА REGNUM, в Мюнхене состоялись переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри, посвящённая ситуации в Сирии, в том числе её гуманитарным аспектам.