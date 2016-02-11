Гавана, 12 февраля, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздно вечером 11 февраля прибыл в столицу Кубы Гавану, где должна состояться его встреча с папой Римским Франциском.

patriarchia.ru Его Святейшество Патриарх Кирилл — Патриарх Московский и всея Руси

Самолет с предстоятелем Русской православной церкви и делегацией, в которую входят порядка 100 человек, благополучно приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. У трапа самолёта патриарха Кирилла встретил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, передаёт ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском должна состояться 12 февраля. По её итогам планируется подписание совместной декларации. Встреча патриарха и понтифика станет первой в истории взаимоотношений двух церквей.

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Чуть ранее митрополит Волоколамский Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей Московского патриархата, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ», что во время подготовки встречи глав двух церквей обсуждались, в частности, ситуации на Украине и в Сирии. Тема санкций Запада в отношении России не затрагивалась.

Что касается сирийского вопроса, по словам митрополита Илариона, стороны пришли к согласию, что доля ответственности за распространение влияния террористической организации «Исламское государство» «ложится и на религиозных лидеров». Он отметил, что преодолеть это можно только совместными усилиями государств и обществ.

После визита на Кубу патриарх Кирилл намерен посетить также Республику Парагвай и Федеративную Республику Бразилия.

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