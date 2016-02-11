Минск, 12 февраля, 2016, 00:26 — ИА Регнум. «В условиях, когда стране неоткуда взять денег у руководства не остается иного выхода, как закручивать гайки. Следующим шагом должно стать сокращение и без того слабой свободы слова, затем ограничение возможности выезда за границу, запрет на валютно-обменные операции и прочее», — заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая обстоятельства подписания Александром Лукашенко указа №40 от 11 февраля, которым вводятся ограничения на получение белорусами товаров для личного пользования из-за рубежа.

namonterskoy.ru Закручивание гаек

«За последние месяцы в Белоруссии сложилась ситуация, которая всё больше стала напоминать классический путь к тоталитарному обществу», — констатировал политолог.

«Даже тех белорусов, кто по «Алиэкспресс» почти ничего не покупал или не покупал вовсе, последние тенденции в политике властей уже стали настораживать», — отметил Радов.

Китай и Евразийская экономическая комиссия пока не отреагировали на постановления правительства Белоруссии и указы Александра Лукашенко, ограничивающие импорт товаров в Белоруссию. Напомним, КНР позиционируется официальным Минском как «стратегический партнёр» и «союзник», а в ЕАЭС Белоруссия состоит со дня основания.

«Пока непонятно, как на это отреагирует ЕАЭС, так как решение руководства Белоруссии об ограничении правил ввоза, в том числе посредством почтовых отправлений, нарушает ряд положений союза, — считает Радов. — И это тоже нехороший знак — белорусские чиновники уже не видят в Евразийском союзе особой выгоды, а потому будут все больше действовать самостоятельно. В ближайшей перспективе союзу предложить Минску нечего, что вполне может поставить под вопрос его существование».

Чиновники Белоруссии долго готовили почву под указ №40, однако реакция населения на введения «налога на посылки», «налога на вывоз валюты» и других нововведений оказалась вполне предсказуемой — то есть негативной. Впрочем, бюрократию постсоветской республики, судя по многочисленным фактам, никогда особо не интересовало мнение народа о том, как следует строить «государство для народа», желает ли этого народ в принципе, желает ли он, чтобы это делало нынешнее руководство Белоруссии.

По мнению эксперта, слухи о разгуле в Белоруссии торговли китайскими товарами, полученными по почте, сильно преувеличены. «Здесь пока нет ничего критичного для большинства простых белорусов, — сказал Радов. — Эта новость все равно не переплюнула новость о новых тарифах ЖКХ и возможном повышении цен на табак и топливо».

«Но, повторюсь, тенденция нехорошая, — продолжил он. — По сути, данный указ никак не спасёт легпром РБ и прочие отрасли экономики — уж довольно невелики объёмы ввозимого таким образом (посредством почты и в личном багаже, — прим.ИА REGNUM). Это скорее удар по спекулянтам, который должен заставить некоторых их выйти на свет и начать платить налоги. Вот только всё равно это не даст особого результата. Достаточно почитать форумы, где не столько возмущаются, сколько обсуждают, как обойти указ».

Напомним, до начала действия президентского указа №40 белорусы могли получить по почте из-за рубежа, в обход спекулятивных накруток, товаров на 200 евро и весом 31 кг. После того, как подписанный Александром Лукашенко указ вступит в силу, обыватели смогут получить товаров на сумму почти в 10 раз меньше. Но откуда появилась сумма именно 22 евро, закреплённая указом?

«В прошлом году обсуждалось предложение ограничить ввоз товаров суммой 200 евро в год, — пояснил Радов. — Выходит, что ежемесячный лимит сделали даже чуть больше, чем предлагалось изначально».

Кроме того, отметил эксперт, указом №40 вводится ограничение на ввоз товаров физлицами из-за рубежа лично. Особенно выгодно это было делать при поездках в Польшу, где продукты питания, бытовая техника и электроника, а также многие другие товары стоили намного дешевле, чем в Белоруссии, а с возвратом пресловутых «ватов» (НДС 23%) и вовсе в полтора-два раза дешевле. С началом действия президентского указа №40 ввоз товаров также ограничивается: 300 евро на человека раз в квартал. По сей день действует норма 1,5 тысячи евро и 50 кг, однако, как разъяснил 11 февраля Гостаможкомитет Белоруссии в лице его зама Владимира Орловского, сокращение стоимости беспошлинного ввоза товаров в пять раз — принятое решение, закреплённое в указе №40.

Эксперт отметил, что цифры именно 22 евро и 300 евро в указе чиновники могут обосновать постфактум ссылками на нормы Евросоюза, в котором Белоруссия не состоит, ссылками на другие якобы факты, но важно даже не столько обоснование, сколько то, что документ не выносился на общественное обсуждение и принят келейно — то есть чиновники в очередной раз поставили «народец» перед фактом. Однако, подчеркнул Радов, важны в данном случае даже не суммы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, а мотивы непопулярных мер.

На проблемы с государственными финансами и ситуацией на валютном рынке постсоветской республики указывают многие не только очевидные факты, но и многие косвенные признаки, считает эксперт. Так, крупнейший банк Белоруссии — государственный ОАО «АСБ Беларусбанк» сообщил запрете до 20 октября 2017 года на снятие наличных денежных средств с эмитированных им «кредиток» в банкоматах США, Китая и других стран.

Кроме того, склады белорусских предприятий затоварены неликвидом, обратил внимание Радов. Причём проблемы с реализацией своих товаров и услуг испытывают не только госпредприятия, но именно они как основные доноры республиканского бюджета больше всего тревожат правительство Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, протекционизм активно применялся властями Белоруссии ещё до нынешнего кризиса, начавшегося в конце 2014 года и сопровождавшегося паникой на валютном рынке, затем — потребительском рынке, после чего началась рецессия. Белоруссия остро нуждается во внешней финансовой помощи, а основным её кредитором является Россия, сама переживающая не лучшие времена.