София, 12 февраля, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Газопровод-интерконнектор между Болгарией и Румынией должен быть построен во второй половине 2016 года. Об этом 11 февраля заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на заседании комиссии по энергетике Народного собрания Болгарии, передаёт агентство БГНЕС.

gazeta19.ru Строительство газопровода

Как пояснила министр, исполнитель для проекта уже был выбран, однако до заключения договора не дошло из-за несоответствия субподрядчика. После этого был объявлен новый конкурс, и «Булгартрансгаз» выбрал новую компанию-подрядчика, с которой днём ранее подписали договор, сообщила Петкова.

По её словам, речь идёт об австрийской компании Habau, являющейся одной из крупнейших компаний в Европе. Общая стоимость контракта с ней составит 4,577 млн евро.

Напомним, ранее Петкова сообщала, что Еврокомиссия выделила на строительство газопровода Болгария — Румыния 8 млн евро. Срок реализации проекта ранее был продлён Еврокомиссией до 31 декабря 2016 года, чтобы София и Бухарест не имели проблем с освоением выделенных средств.

Строительство сухопутных участков газопровода, который должен соединить газораспределительные сети двух стран, уже завершено как с болгарской, так и с румынской стороны. Однако с прокладкой участка газопровода через Дунай возникли трудности. В 2014 году румынская компания отказалась от строительства. Летом 2015 года была выбрана болгарская фирма, но она также вышла из проекта, так как ей не удалось договориться с немецким подрядчиком, который должен был осуществлять работы.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Болгарии называет строительство газопроводов-интерконнекторов с соседними странами одним из приоритетов в своей энергетической политике. Переговоры по ним находятся на разных стадиях. В частности, соединительный газопровод между Болгарией и Грецией планируется построить до конца 2017 года, а ввод его в эксплуатацию намечен на 2018 год. Ранее Петкова заявляла также о «серьёзном прогрессе» в переговорах с Сербией и Турцией.