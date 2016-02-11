Казань, 11 февраля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин отчитался перед депутатами регионального парламента. Он доложил, что сложная экономическая ситуация выступила криминогенным фактором: преступность в республике в 2015 году выросла на 16,3% ‑ и это вдвое выше общероссийского показателя (в среднем в РФ рост составил 8,6%). Однако уровень преступности в Татарстане ниже, чем в среднем по стране и Приволжскому федеральному округу, отметил министр.

dlstatic.ru Артем Хохорин — Глава МВД по Татарстану

Хохорин рассказал о «третьей волне финансовых пирамид» (выявлено 16, возбуждено 24 уголовных дела), в результате которых пострадали 4,5 тыс. человек, а ущерб составил 1 млрд рублей. И спрогнозировал, что еще будут сотни и сотни потерпевших.

Министр сообщил, что на треть сократилось финансирование ведомства, почти на 10% уменьшилась численность сотрудников, при этом самые большие сокращения — во вневедомственной охране: минус 40%. При этом он озвучил информацию, что сегодня в республике действуют 937 добровольных народных дружин, объединяющих в своих рядах свыше 12,5 тыс. человек.

Вскользь затронул глава регионального МВД тему экстремизма. Настолько вскользь, отмечает «Вечерняя Казань», что пришлось обратиться к официальному отчёту МВД, представленному депутатам: количество только выявленных преступлений экстремистской направленности выросло на 30,8%, а преступлений террористического характера — на 34,4%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МВД по Татарстану, в 2015 году выявлены 68 преступлений экстремистской направленности и 43 — террористического характера, вынесены приговоры по 28 уголовным делам. К административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики привлечены 90 человек, за производство и распространение экстремистских материалов — 23 человека.

Вместе с тем стоит отметить, что в этой статистике фигурирует и известный исламовед Раис Сулейманов, которого 30 декабря прошлого года сначала арестовали за пропаганду экстремизма (затем арест заменили штрафом), 14 января министр внутренних дел Хохорин пригрозил Сулейманову уголовным делом, а 8 февраля возбудили уголовное дело. Напомним, учёный разместил на своей странице в соцсети ссылки на издания, которым он давал интервью об опасности ваххабизма и которые снабдили свои публикации фотографиями с флагами запрещенного в России «Исламского государства», а по сути, как утверждает сам исламовед, за то, что он смеет утверждать: приверженцы радикального ислама есть и в Татарстане, и они пополняют ряды ИГ.

«Вечерняя Казань» также приводит выдержки из официального отчёта МВД по РТ: «Одной из серьезных проблем остается выезд жителей республики в «Исламское государство»… По имеющимся данным, в настоящее время в указанный регион выехало несколько десятков жителей Татарстана». Более того, «в отношении 59 лиц, выехавших в Сирию для участия в деятельности незаконного вооруженного формирования» у нас уже возбуждены уголовные дела, двое в 2015-м уже осуждены, а 37 выходцев из Татарстана объявлены в розыск».

Количество коррупционных преступлений выросло на 29,5% — их за 2015 год выявлено 1130, а число осужденных по соответствующим статьям — на 47,3% (249 человек). Больше всего коррупционеров — среди чиновников низового муниципального уровня (86).

Самое крупное коррупционное дело даже и до суда не дойдёт, продолжает издание. Согласно отчёту МВД по РТ, «вознаграждение не менее 500 тыс. долларов» получил замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора (ныне бывший) Ильгиз Набиев за «попустительство при проведении проверок, а также составление документов, занижающих размеры аварии на объектах ОАО «Химпром». Следствие прекращено в связи с амнистией: фигурант оказался особо заслуженным. Надо заметить, что «Химпром» находится в Чувашии; при проверке же, например, происхождения пожара на заводе ТАИФ-НК годом ранее в Нижнекамске тот же г-н Набиев проявил похвальную принципиальность: признал вину менеджмента и наложил штрафы.

Спросили главу МВД о странном исчезновении имамаСулеймана Зарипова. Однако Артем Хохорин ограничился сухой формулировкой о проведённом необходимом объёме мероприятий и признался, что пока сказать нечего.

На вопрос коммунистов, почему МВД против нового законопроекта, позволяющего проводить митинги и шествия вблизи госучреждений, глава МВД Татарстана заметил, что в республике есть достаточное количество определенных исполкомами мест для самовыражения граждан и посоветовал коммунистам использовать интернет: так информация распространяется быстрее.

Отметим, что 12 февраля ожидается визит президента России Владимира Путина в Татарстан: в Набережных Челнах он проведёт заседание военно-промышленной комиссии.