Вашингтон, 11 февраля, 2016, 23:36 — ИА Регнум.



oglympics.com Габриэла Соукалова

Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова выиграла в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в США, сообщает 11 февраля Спорт-Экспресс.

Чешка преодолела трассу за 20 мин. 2,2 сек. (0 штрафных кругов). На втором месте по итогам гонки в Преск-Айле — Сьюзен Данкли из США (отставание 17,8 сек), на третьем месте Кристина Гузик из Польши (19,1 сек). Российская биатлонистка Екатерина Юрлова заняла 12-е место.