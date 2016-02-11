Москва, 11 февраля, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Ситуацию в Сирии в связи с недавним высказыванием Ангелы Меркель о тысячах мирных жителей, которые страдают из-за воздушных ударов России и наступления правительственных войск, обсудили в студии передачи «Специальный корреспондент» 10 февраля на канале «Россия-1» эксперты и политики.

Лукас Кранах (старший). Аллегория о Законе и Благодати (фрагмент). 1529

О том, что российские ВКС проводят операции в Сирии согласно международному праву по просьбе законного правительства Сирии, напомнил собравшимся в студии первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

При этом эксперт отметил, что Европа и США заявляют о нелегитимности президента Сирии Асада и взаимодействуют с оппозиционными силами, которым помогают оружием и финансами.

Точку зрения Клинцевича оспаривал представитель США Марк Налз, писатель, обозреватель газеты New York Post, заявляя, что российской операции против «Исламского государства» нет, а есть операция против законной оппозиции в Сирии.

Такой пример доводов назвал «типичной информационной войной» писатель и общественный деятель Николай Стариков, добавив, что в качестве доказательств ударов российских сил по мирному населению представитель Госдепартамента США ссылается на некие публикации в Facebook.

Сирийский политолог и журналист Низар Буш заявил: «НАТО, Соединённые Штаты Америки, Саудовская Аравия не хотят, чтобы Россия победила терроризм». Эти страны финансируют террористические организации, подчеркнул журналист.

Задача России сегодня — отстоять суверенитеты национальных государств во всем мире, заявил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «По всему миру держится одна и та же схема. Уничтожаются национальные лидеры, национально-государственные суверенитеты. И модернизация, и всё это кидается этим псам ада», — пояснил эксперт, напомнив о свержении сильных национальных лидеров в Ираке, Египте, Тунисе и других странах.

«В условиях такой стратегии, такого мирового климата, Россия выжить не может. Она должна либо повернуть эту стратегию в другом направлении и отстоять национальные суверенитеты, включая польский, немецкий и другие, либо она потонет в этом бессуверенном мире», — заявил Кургинян.

Франц Клинцевич, в свою очередь, напомнил о недавнем выступлении министра обороны США, где были перечислены враги Соединенных Штатов: Россия, Китай и «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Тезис о том, что лишь Россия сегодня конструктивна в решении ближневосточных проблем, высказал Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов. Эксперт подчеркнул, что политическое решение сирийского вопроса крайне важно: «Это единственный шанс по разрешению таких же проблем в целом ряде других историй».

Итог программе подвел Сергей Кургинян, повторив тезис о том, что краеугольный камень российской политики — это суверенитеты национальных государств, на которые сегодня посягают силы радикального исламизма и те, кто их поддерживает. Решение же сирийского вопроса возможно только путем переговоров, которых необходимо добиться тем или иным образом, заключил эксперт.