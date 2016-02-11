Джакарта, 11 февраля, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Правительство Индонезии потребовало удалить из приложений по мгновенному обмену сообщений значки (стикеры) с изображением однополых пар. Об этом пишет Hurriyet Daily News.

Guillaume Paumier Гомосексуальная пара

Решение правительства является ответом на социальное недовольство в связи с приложением мессенджера «Line», размещающего гомосексуальные темы в своих онлайн-магазинах.

Министр информации и коммуникации Исмаил Кавиду заявил, что социальные медиа и платформы обмена сообщениями должны убрать стикеры, выражающие поддержку ЛГБТ-сообществу.

Гомосексуальность не запрещена в Индонезии, но является чувствительной темой в крупнейшей мусульманской стране мира. Население Индонезии составляет почти 250 млн человек.