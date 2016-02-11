Киев, 11 февраля, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Правительство Украины привлекает международные компании к управлению Волынской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской таможнями.

ИА REGNUM

Об этом заявил на заседании Кабинета министров 11 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это компании, которые имеют опыт борьбы с коррупцией на таможнях, способны полностью изменить систему обслуживания и систему управления», — подчеркнул Яценюк.

Впрочем, какой-либо конкретики глава правительства Украины не сообщил.

Новая система управления, отметил Яценюк, предполагает «упрощение получения таможенных услуг и увеличение доходов бюджета с таможен».

Премьер подчеркнул, что такие изменения будут иметь «невероятное сопротивление системы». «Но мы обязаны доказать, что эксперимент на этих четырех таможнях будет успешным», — заявил он.

О передаче западных таможен Украины под контроль иностранных компаний в правительстве Яценюка говорят с лета 2015 года, однако пока никаких реальных шагов в этом направлении не сделано.