Москва, 11 февраля, 2016, 22:17 — ИА Регнум. О ситуации в Сирии высказалась Ольга Ковитиди, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета Совфеда по обороне и безопасности, в эфире программы «Специальный корреспондент» 10 февраля на канале «Россия-1».

Цитата из т/п «Специальный корреспондент». «Россия-1» Ольга Ковитиди

"Сегодня мы с вами находимся на шаг до начала войны», — заявила эксперт, добавив, что препятствует началу вооруженного конфликта лишь «сдержанность определенных политиков».

«Есть определенного рода активизация и вторжение на территорию Сирии со стороны Турции», — пояснила Ковитиди, ссылаясь на информацию министерства обороны РФ. В связи с этим возрастают риски столкновений между армией Турции и вооруженными силами России, добавила Ковитиди.

Также сенатор подчеркнула, что Россию не просто втягивают в войну, и делают это не только Соединенные Штаты. За разжиганием возможного вооруженного конфликта стоит «конгломерат англосаксов», людей, которые используют войну для борьбы за территории. Однако существует риск того, что масштабная война «будет летальной, и победителей в ней не будет, и делить им будет нечего», добавила Ковитиди.

Обращаясь к представителю США, присутствовавшему в студии, Ольга Ковитиди заявила:

«Соединенные Штаты, мы это прекрасно понимаем, зарабатывают на крови».

Сенатор также напомнила собеседникам о западных консультантах, работавших с людьми, пришедшими к власти на Украине в результате государственного переворота.