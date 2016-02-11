Амстердам, 11 февраля, 2016, 21:17 — ИА Регнум.



Twitter/Pieter Omtzigt

Депутат парламента Нидерландов Питер Омтзихт (партия Христианско-демократический призыв (CDA)) сообщил, что в ходе закрытых слушаний вопроса о расследовании гибели малайзийского Boeing MH17 в Донбассе было заявлено, что сбить самолет могла только украинская сторона.

22 января этого года в парламенте Нидерландов прошли закрытые слушания по расследованию причин катастрофы MH17. Перед голландскими депутатами выступал глава специальной комиссии, которая занимается надзором за спецслужбами и оборонными ведомствами, так называемой CTIVD (супервайзер секретных служб) Харм Брауэр.

Этот голландский чиновник сообщил депутатам, что, согласно выводам расследования причин катастрофы MH17, пассажирский самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». При этом, по данным расследования, по состоянию на 17 июля, когда был сбит самолет, работоспособные ЗРК «Бук» в Донбассе были только у украинской стороны конфликта.

Депутат Омтзихт, находясь на закрытых слушаниях в парламенте, опубликовал эту информацию в своем twitter-аккаунте в тот же день, 22 января. Примечательно, что широкого распространения она не получила.

Первым на эту информацию обратил внимание украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. Кроме этого действительно сенсационного твита, почему-то оставшегося незамеченным, Корнилов также приводит удивительную иллюстрацию из голландских газет и сайтов, которые публикуют страницы из официального отчета по катастрофе MH17.

Обращает на себя внимание то, что большая часть этих страниц просто вымарана. Что за информация была на этих страницах и почему расследование боится её публиковать, пока неясно.

Что касается депутата Омтзихта, то его сложно заподозрить в связях с Россией. В свое время он активно выступал за освобождение из тюрьмы Юлии Тимошенко. В последние месяцы правления Януковича Омтзихт требовал от имени ПАСЕ освободить Тимошенко, а также ещё одного арестованного политика — Юрия Луценко, который сейчас руководит фракцией «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде. Также Омтзихт яростно критиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что тот не выпускает на каникулы в Голландию детей из зоны заражения Чернобыльской АЭС.

Напомним, катастрофа MH17 — авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой народной республики в районе села Грабово недалеко от города Торез, у границы с Луганской народной республикой, в районе вооружённого противостояния на востоке Украины.

На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю. Крупнейшая авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.

С момента катастрофы Украина и Запад в унисон твердят, что лайнер был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Руководство народных республик Донбасса не раз утверждало и приводило доказательства, что до сих пор не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.