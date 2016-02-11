Стамбул, Турция, 11 февраля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Турецкий президент обвиняет Тегеран в «беспощадных массовых истреблениях» в Сирии, пишет австрийская Die Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

Турция угрожает отправить войска в Сирию. Выступая в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что когда-нибудь его страна «потеряет терпение». Тогда Анкара будет вынуждена действовать активнее.

Турецкий лидер призвал ООН приложить больше усилий, чтобы остановить «этнические чистки» в Сирии.

Эрдоган раскритиковал ООН за ее просьбу открыть границы для мигрантов. Он сказал, что международная организация должна адресовать такое послание и другим странам.

ИА REGNUM ранее писало, что Реджеп Тайип Эрдоган поставил под вопрос приверженность США борьбе против террористов в Сирии и обвинил их за непризнание курдского «Демократического союза» (PYD) в Сирии террористической организацией.