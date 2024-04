Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. 4 февраля в Нью-Йоркском театре Alexander Kasser Theater состоялась премьера спектакля Стэйси Клейна «Гранд Парад ХХ века» по картинам российского художника Марка Шагала. Спектакль вошёл в топ лучших постановок сезона 2015−2016 и демонстрируется в театре Нью-Йорка наряду с Go down, Moses Ромео Кастеллуччи и Krapp's Last Tape by Samuel Beckett Роберта Уилсона.

«Гранд Парад ХХ века» по картинам Марка Шагала был создан Клейном в театре Double Edge Theatre совместно с российскими музыкантами — композитором, лауреатом Государственной премии РФ Александром Бакши и музыкальным руководителем постановки Людмилой Бакши. Постановка придумывалась и реализовывалась в течение двух лет и в итоге вобрала в себя множество жанров. В спектакле сосуществуют живая музыка, шумы, цирк, танец, куклы, драматическая игра. Это большой парад всего ХХ века, составленный из магических образов Марка Шагала, видевшего почти все столетие.

Премьера «Гранд Парада» состоялась в Чикаго и Вашингтоне в феврале 2013 года. В 2014 он был показан в Москве на фестивале «Золотая маска» и Бостонском театре ArtsEmerson Paramount Theatre, в 2015 году — на фестивалях The Brygga Kultursal Festival и The PIT Festival в Норвегии, а также в Центре современного искусства Нового Орлеана.

Double Edge Theatre — уникальное явление в американской культуре. Он существует более 30 лет как независимая театральная группа. Репетиционная база находится в городке под Бостоном на ферме XVIII века, перестроенной под нужды театра. Руководитель и режиссер Стейси Клейн вместе с группой актеров из разных стран создает необычные визуально-пластические спектакли, которые требуют от исполнителей универсальных навыков существования на сцене. Они не только поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, но также ставят акробатические номера и работают под куполом. В спектаклях театра почти нет слов, музыка выполняет главную драматургическую функцию. За время существования театра сменилось несколько поколений актеров. Средний возраст современной труппы — 30 лет.

Напомним, что Людмила Бакши является преподавателем в МГИМ имени Альфреда Шнитке. Комментируя ее успехи, и.о.ректора вуза Анна Щербакова отметила: «Вполне понятно, что как кандидат искусствоведения Людмила Бакши включена в современный художественный процесс, пишет критические и научные статьи, но это только часть того художественного пространства, в котором она реализует свой творческий потенциал. Ее художественный мир — это концерты и спектакли, в которых она участвует и как певица, и как режиссер, и как музыкальный руководитель театральных спектаклей, обретающих, благодаря ей, особое звучание, особый смысл. Именно такие учителя и способны выращивать будущих творцов нового художественного пространства культуры».