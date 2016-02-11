Москва, 11 февраля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. «Иск Алексея Навального против Владимира Путина — это звездная болезнь. Я давно уже не слышал о Навальном, и мне кажется, что он, в некотором смысле, находится в смятении — ведь в последнее время в прессе больше упоминался его коллега по борьбе с «кровавым путинским режимом» Михаил Касьянов, — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Артюх, председатель Российской политической партии пенсионеров за справедливость. — Иск Навального — банальный способ просто о себе напомнить. А как напомнить о себе, чтоб о тебе заговорили везде? Я думаю, что если сегодня я включу CNN, BBC, EuroNews — я увижу там эту новость. Конечно же, вчинить иск не меньше, чем президенту России, — это очень хороший способ напомнить о себе. Но с таким же успехом можно пойти и прибить собственную мошонку к брусчатке Красной площади, как это делал известный художник-концептуалист. Но Навальный решил мошонку поберечь, а иск подать».

nnm.me Алексей Навальный

«Я поражен — а почему Навальный не предъявлял иски, когда деньги Фонда национального благосостояния находились на счетах в американских организациях? — продолжил Евгений Артюх. — В каких-то инвестиционных фондах, на депозитарных расписках, на американских финансовых активах? Почему тогда Навальный не предъявлял исков? Мы, Партия пенсионеров, тогда возмущались, проводили митинги. Потому что наши деньги, деньги российских пенсионеров (а нас это интересовало именно с точки зрения интересов пенсионеров) должны храниться в нашей стране, должны работать на нашу экономику. Где был тогда Навальный? Теперь же, когда президент Владимир Путин, имеющий сейчас беспрецедентную поддержку населения, направляет деньги на развитие национального проекта, поднимающего наш рынок и создающего рабочие места, Навальный подает иск».

«Я не понимаю, что творится в голове у Навального, помимо того, что его гнетет отсутствие должной, с его точки зрения, славы.» — завершил свой комментарий Евгений Артюх.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не знает о том, что против него подан иск в суд со стороны Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.