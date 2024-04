Варшава, 11 февраля, 2016, 18:59 — ИА Регнум.



magistra-historia.sk Каска солдата Waffen-SS

В Польше набирает обороты очередной скандал на историческую тематику, который можно назвать и дипломатическим, так как в нем принимает участие и посольство Польши в Канаде. Думается, эта история будет интересной и полезной и россиянам с украинцами в качестве примера того, как решаются проблемы исторической памяти за рубежом, у наших ближайших соседей. Весьма актуальна эта проблема в свете недавнего частного визита российского министра Мединского в Польшу и данных им там интервью в прессе и на телевидении.

Самое разумное было бы «оставить историю историкам», но, к сожалению, России вряд ли приходится рассчитывать на то, что это случится в обозримом будущем — слишком велик соблазн у наших противников воспользоваться инструментализацией истории как дубиной при формировании общественного мнения как внутри России, так и у ее ближайших соседей.

В какой-то мере тут нам мог бы быть полезным и польский опыт. Простой пример — созданная 15 мая 2009 года Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России вызывала кучу насмешек как внутри России, так и за ее пределами. Ничем не отметившись, она благополучно была распущена через 3 года. А в той же Польше не в авральном режиме, не ситуативно, а на институциональной основе уже много лет успешно действует Институт Национальной Памяти. По его образу и подобию была создана аналогичная организация и на Украине и, кстати, с аналогичным названием. Мы же все пытаемся то изобрести велосипед, то открыть Америку.

Польская политика формирования образа Польши как жертвы успешно формируется Институтом Национальной Памяти (ИНП) который проводит и соответствующие исследования о преступлениях против поляков в прошлом и популяризацию этих знаний и мониторит текущую ситуацию, формируя соответствующим образом общественное мнение внутри страны. В этом мог убедиться и Мединский в ходе своего недавнего частного визита, когда ему в интервью журналистами дважды задавался вопрос о «польских концлагерях» — в одном случае речь шла о немецких концлагерях, а в другом об оправданности применения названия концлагерь для польских концлагерей для пленных красноармейцев советско-польской войны 1919−1921 годов, таких как Стшалково, Тухоля и другие. И хотя это название польских официальных документов того времени, сейчас такая формулировка вызывает возмущение у поляков, как выразилась Мария Пшеломец: «Вы называете польские лагеря для военнопленных концентрационными лагерями. Однако это определение довольно однозначно ассоциируется с немецкими трудовыми лагерями, тогда как это были лагеря для военнопленных… В польской историографии не существует понятия «концентрационный лагерь» в отношении лагерей для военнопленных после польско-большевистской войны». И понятно чем вызвано такое возмущение — образ жертвы несовместим с образом организатора концлагерей и с совершением преступлений хоть сколько-нибудь подобным гитлеровским.

Поэтому любое подобное сравнение вызывает острую реакцию представителей Польши. И в этом, кстати, проявляется различие с Украиной — такие случаи как на Украине, когда производились похороны или перезахоронения с участием молодчиков в гитлеровской форме, со свастиками на касках и при участии депутатов разных уровней в Польше (как и вообще в Европе) просто немыслимы. А на Украине, пожалуйста — похороны эсэсовца Михаила Бендины во Львове 1 декабря 2009; перезахоронение останков местных эсэсовцев 21июля 2013 в селе Червонном и 28 июля 2013 в селе Гологоры проходили в немецкой форме со свастиками при участии депутата Львовського облсовета Святослава Шереметы и народного депутат Украины от «Свободы» Олега Панькевича.

Вот и появившаяся недавно в Канаде книга, в которой говорится о «польских СС» вызвала незамедлительную реакцию посольства и юридическое выступление специализированной организации намеренной судиться с авторами, обвиняя их в клевете. Есть чему поучиться нашим чинушам. За развитием ситуации будем следить. Ниже перевод статьи с польского сайта «ВПолитике», уведомляющей о начале кампании.

Мацей Свирски

Несогласие со скандальной формулировкой о «польском SS» в канадской публикации. «Мы требуем изъятия книги из продажи и публичных извинений»

«Защита доброго имени» — «Польская лига против распространения клеветы» (RDI) объявляет, что начала антидиффамационную кампанию против издательства «Between The Lines» («Между строк»). Это издательство издало книгу под названием «Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada» («Полет и свобода. Истории бегства в Канаду»), авторами которой являются Ратна Омидвар и Дана Вагнер. Среди 30 историй людей, которые нашли убежище в Канаде, оказалась фигура Макса Вебера. Писательницы утверждают, что он служил в «польском СС». Посольство Республики Польша выразило протест и потребовало изъять эту позицию из продажи. Отдел Документации RDI собирает сведения об обоих авторах. RDI готовит ходатайство по этому делу и юридическое выступление. Мы требуем отзыва книги из продажи и публичных извинений. Одна из авторов, Ратна Омидвар награждена орденом За заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Дополнительная информация появится в ближайшие несколько часов.

Фонд «Защита доброго имени» — «Польская лига против распространения клеветы» инициирует и поддерживает мероприятия, направленные на опровержение ложной информации о польской истории, особенно во время Второй мировой войны, участия в ней поляков, отношения поляков к евреям, на тему нацистских концентрационных лагерей. Защита содействует распространению знаний о польской истории и культуре и польской современности. Борется с расизмом и ксенофобией, особенно направленными против граждан Польской Республики.