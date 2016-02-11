Саратов, 11 февраля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Сегодня, 11 февраля, на заседании Правительства РФ выступил с докладом Валерий Радаев, который отметил, что агропромышленный комплекс Саратовской области продолжает поступательно развиваться, наращиваем внутрироссийские поставки, расширяем географию экспортных контрактов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Губернатор Валерий Радаев на заседании правительства РФ, 11 февраля 2016 год

На сайте правительства РФ опубликована стенограмма выступлений. «В прошлом году валовой сбор маслосемян подсолнечника превысил 1,06 млн тонн, это первый результат в РФ, — констатировал губернатор Радаев. — Производство растительного масла достигло объёма годового потребления на 30 млн человек. Увеличиваются поставки масла в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Сирию, Израиль. Заключены новые договоры на экспорт в Китай и Чехию. Объём экспорта превысил 130 тыс. тонн».

По его словам, росту экспортных поставок будет способствовать масштабный инвестпроект по восстановлению и строительству мелиоративных систем на территории 200 тыс. га для выращивания сои, кукурузы и подсолнечника. В целях глубокой переработки масличных культур запланирован к 2018 году ввод современного завода мощностью 3 тыс. т масличных в сутки, 520 тыс. т соевых бобов в год. Это дополнительно позволит стимулировать интенсивное развитие животноводства на основе применения в комбикормах высокопротеиновых соевых добавок.

В прошлом году, даже в условиях засухи, по валовому сбору зерна Саратовский регион показал третий результат в ПФО. Важным направлением импортозамещения для Саратовской области является овощеводство закрытого грунта. Площади современных теплиц за три года выросли на треть и составили почти 100 га. Сбор овощей защищённого грунта составил 34 тыс. т, или более 13,5 кг на душу населения, это нормативная потребность по тепличным овощам. В 2016 году планируем продолжить строительство теплиц, в том числе и по голландским технологиям, еще более чем на 20 га.

С учётом эмбарго на импорт фруктов усилилась актуальность обеспечения плодово-ягодной продукцией. В Саратовской области в прошлом году только садов интенсивного типа заложено 353 га — впервые за последние десять лет, надо подчеркнуть. Наш целевой ориентир по многолетним насаждениям — закладка до 500 га садов ежегодно. Таким образом, к 2020 году общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе достигнет более 10 тыс. га.

Показательны, например, строительство в 2015 году в регионе высокотехнологичного завода по переработке 50 тыс. т саратовских яблок в год и закладка собственных садов на площади более 1 тыс. га.

Наиболее сложным вопросом для нашего региона также остаётся импортозамещение говядины и молочной продукции. Главными мероприятиями госпрограммы по развитию малых форм для нас стали развитие семейных животноводческих ферм и поддержка начинающих фермеров.

За последние годы гранты получили 63 крестьянско-фермерских хозяйства по программе «Начинающий фермер» и 147 участников. Создано свыше 500 новых рабочих мест, закуплено более 6 тыс. голов скота, произведено 1,2 тыс. т мяса, около 12 тыс. тонн молока. Самые успешные фермеры продолжают и развитие собственной переработки.

Сохраняется актуальность развития свиноводства. Саратовская область своим производством закрывает потребность населения по свинине на 160%.

Достижение продовольственной безопасности предполагает и экономическую доступность продовольствия для жителей страны. Правительство Саратовской области финансирует специализированный рынок сельхозпродукции, на котором торговые места предоставляются производителям бесплатно. Наряду с сельхозярмарками он позволяет обеспечивать население качественными сельхозпродуктами по ценам ниже на 20−30%.

Вклад саратовского АПК в решение задачи по импортозамещению — это рост самообеспеченности и увеличение поставок нашей продукции в другие российские регионы, а также наращивание экспорта продовольственных товаров.

Как подчеркнул глава правительства РФ Дмитрий Медведев, введение контрсанкций оказалось выгодно нашим аграриям, надо это признать. «Они быстро сориентировались в новых условиях, сумели занять освободившиеся на рынке ниши, — заявил он. — А меры по импортозамещению в сельском хозяйстве, которые мы приняли в последние полтора года, позволили сохранить темпы роста отрасли. Более того, мы все с удовлетворением отмечаем, что это у нас одна из немногих отраслей, которая продолжает достаточно уверенный рост даже в условиях общеэкономического спада».