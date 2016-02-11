Ереван, 11 февраля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Армении на заседании 11 февраля признало недействительным принятое в прошлом году решение о продаже Спортивно-концертного комплекса (СКК) им. Карена Демирчяна и ликвидировало договор о купле-продаже с компанией «НТАА инвестмент групп». СКК возращен в собственность государства.

Photolure Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна в Ереване

Основанием для принятия данного решения послужило невыполнение покупателем своих обязательств по выплате оговоренной договором о купле-продаже суммы.

В свою очередь, глава армянского правительства Овик Абрамян предложил передать акции государства и имущество СКК им. Демирчяна с баланса министерства обороны Агентству по управлению государственным имуществом. Он поручил соответствующим структурам к следующему заседанию правительства подготовить проект решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении 13 августа 2015 года приняло решение о продаже одного из символов Еревана, одного из самых известных архитектурных сооружений, созданного в советской Армении — Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна за $30 млн. СКК должна была приобрести компания ООО «НТАА Инвестмент Групп», зарегистрированная в Минюсте страны за 23 дня до принятия решения о продаже. При этом в постановлении правительства не было ни слова о том была ли произведена оценка сооружений и земли, почему комплекс продается путем прямой продажи, а не аукциона.

Позднее также стало известно, что фактически в непосредственной близости от мемориального комплекса Цицернакаберд и Музея-института Геноцида армян планировалось открыть казино. Кстати, при принятии решения в правительстве никто не озаботился вопросом о том, насколько целесообразно в Цицернакаберде строить казино.

Вопросов стало еще больше, когда выяснилось, что собирающаяся заплатить за сооружение $30 млн компания зарегистрирована в напоминающем аварийное здании, по тому же адресу, по которому находится квартира единственного учредителя компании — Армена Завеновича Геворкяна.

Экономисты указывая на армянское законодательство утверждают, что если компания, участвующая в государственных закупках, заключает договор и не выполняет обязательства, она должна быть оштрафована. Между тем, в сегодняшнем решении правительства речи нет ни о каком штрафе.

Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна в Ереване был построен в 1983 году. В 1999 году, вскоре после теракта в армянском парламенте, в результате которого погиб председатель Национального Собрания и бывший первый секретарь Компартии Армении Карен Демирчян, комплекс был назван его именем.