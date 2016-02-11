Киев, 11 февраля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Украина и МВФ продолжат сотрудничество, заявил президент страны Петр Порошенко.

А. Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Я хочу сказать нашим врагам и оппонентам — те, кто надеялся, что программа финансирования и программа нашего сотрудничества с МВФ приостановлена — не дождетесь. Наоборот — мы обсудили то, что надо принять в ближайшее время» — сказал президент на заседании совета регионального развития», — заявил Порошенко 11 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко призвал Верховную раду выполнить согласованные с МВФ условия — это и меморандум сотрудничества с МВФ, и законопроекты из так называемого «безвизового пакета» для ЕС.

«Советую, чтобы правительство и Верховная рада сконцентрировались на ускорении внедрения эффективного корпоративного управления крупнейших предприятий Украины, продолжили реализацию и имплементацию программы корпоративного управления НАК «Нафтогаз». В первую же пленарную неделю — просьба — чтобы мы сконцентрировались и проголосовали законодательство о приватизации, и законы о безвизовом режиме», — сказал Порошенко.

Напомним, накануне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард раскритиковала Украину за медленное внедрение реформ и допустила возможность прекращения кредитования со стороны фонда. После этого президент Украины и директор МВФ поговорили по телефону и, согласно официальному отчету, согласовали «дорожную карту» выполнения реформ для продолжения программы сотрудничества между фондом и Киевом. Отметим, что после заявления главы МВФ евробонды Украины всего за час подешевели на 1,5−2,2% стоимости, а на прошлой неделе после заявления министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса евробонды упали на 2%.