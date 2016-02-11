Рига, 11 февраля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Депутаты Сейма Латвии сегодня, 11 февраля, в окончательном чтении утвердили поправки к закону об энергетике, предусматривающие условия либерализации рынка природного газа в Латвии и раздела компании Latvijas Gāze (Латвийский газ), сообщает портал Mixnews.lv.

Steve Evans Носильщик

За проект закона проголосовали 63 депутата из разных фракций, пять парламентариев из партии No sirds Latvijai голосовали против, а еще 24 депутата — представители оппозиционной партии «Согласие» и Рихард Эйгимс (СЗК) — в голосовании не участвовали.

В марте 2014 года Сейм поддержал открытие газового рынка с 3 апреля 2017 года, а также раздел LG. Сегодня, 11 февраля, закон был дополнен условиями либерализации газового рынка, предусматривающими, что цену на газ будут устанавливать участники рынка путем переговоров. В законе сформулированы основные принципы либерализации рынка газа — отделение деятельности по передаче и хранению природного газа от деятельности по распределению и торговле; юридическое, функциональное и практическое отделение системного оператора передачи природного газа от торговой деятельности, а также обязанности системного оператора передачи и хранения природного газа, в том числе единого системного оператора передачи и хранения природного газа. Кроме того, в законе оговорены права и обязанности Комиссии по регулированию общественных услуг при осуществлении контроля за деятельностью системного оператора передачи и хранения природного газа.

Как указывает Министерство экономики, домашние хозяйства с апреля 2017 года смогут выбирать поставщика газа, в том числе получать газ по тарифам, установленным регулятором. В свою очередь компании смогут торговать газом, если будут занесены в регистр торговцев природным газом.

Закон устанавливает два основных срока при разделе Latvijas Gāze. До 3 апреля 2017 года необходимо создать юридически независимое предприятие, которое будет предоставлять услуги системного оператора передачи и хранения природного газа. В собственности этой компании будут находиться системы передачи газа, подземное хранилище в Инчукалнсе (в собственности или частичном пользовании), лицензии на передачу и хранение природного газа. В свою очередь до 31 декабря 2017 года необходимо полностью отделить имущественные права системного оператора передачи и хранения природного газа от Latvijas Gāze. Это означает, что оператор должен быть независимым коммерческим обществом, собственники которого ни прямо, ни опосредованно не должны быть связаны с Latvijas Gāze или его акционерами.

Закон сохраняет за государством право первой руки при выкупе акций единого системного оператора передачи и хранения природного газа, системы передачи газа или ее части, хранилища газа или его части. Если государство не использует право первой руки, а проведет отчуждение прав собственности в пользу другого субъекта, такую сделку должен одобрить Кабинет министров, основываясь на информации Бюро по защите Сатверсме (Конституции) и Полиции безопасности.

Депутаты одобрили предложение, обязывающее Latvijas Gāze уже сейчас обеспечить доступ к системе распределения газа третьим лицам, согласовав с ними плату за использование своей инфраструктуры.

Напомним, в настоящее время в Латвии на рынке природного газа работает только одно предприятие — Latvijas Gāze, которое обеспечивает закупку, хранение, передачу, распределение и торговлю газом. Латвийская система газоснабжения соединена только с системами Литвы и Эстонии, и у Латвии в настоящее время только один поставщик природного газа — Россия.

Как сообщалось, правительство утвердило разработанные Министерством экономики «Правила поставки и использования природного газа», которые позволят предприятиям приобретать газ за пределами Латвии.

В настоящее время крупнейшим акционером Latvijas Gāze является российская компания «Газпром», которой принадлежит 34% акций. Также долями Latvijas Gāze владеют Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%), ООО Itera Latvija (16%), а 2,8% акций принадлежат миноритарным акционерам. Общее число голосующих акций Latvijas Gāze составляет 39,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Latvijas Gāze (Латвийский газ) поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

Читайте также:

В Латвии приняли «Правила поставки и использования природного газа»

Латвийский поставщик газа: Развитие отрасли может обеспечить «Газпром»

Литва хочет экспортировать газ в Латвию в 2016 году

Латвийская газотранспортная компания препятствует поставкам газа из Литвы

Латвийский поставщик газа может подать в третейский суд на государство