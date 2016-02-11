Киев, 11 февраля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Если Верховная рада Украины не сможет отправить в отставку нынешний Кабинет министров, такой парламент «надо гнать». Об этом заявил журналистам после заседания антикоррупционного комитета парламента народный депутат Украины от «Самопомощи» Егор Соболев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса (фрагмент)

По словам Соболева, единственный вариант избежать досрочных парламентских выборов на Украине — это отправить Кабинет министров Яценюка в отставку.

«Люди не хотят выборов. Они хотят очищения органов власти и работы от них. Если работы не будет, если парламент не найдет сил выгнать Кабинет министров, дальше будет получаться все меньше и меньше результата. Если работы не будет, то таких депутатов нужно гнать», — сказал Соболев.

Он также уверен, что парламент потенциально может «выгнать» Арсения Яценюка и его правительство, а вместо нынешнего премьера Кабмин может возглавить Михаил Саакашвили.

«Самопомощь» будет голосовать за отставку правительства. Хватит ли голосов и воли у коллег — это проблема. Но если сейчас не дать ответ неэффективности и коррупционности работы правительства — позор падет на всех нас. Сейчас еще остается шанс, когда этот парламент может показать, что он способен выгонять министров и премьер-министра — коррупционера. Далее нам нужен новый премьер-министр. Я считаю, Михаил Саакашвили является сильной кандидатурой. Он и посылать может, и либерал», — сказал Соболев.

По словам политика, есть еще несколько кандидатов на место главы правительства Украины.

«Но я бы не хотел называть их фамилии. Пока Яценюка не выгнали называть их фамилии нет смысла», — резюмировал представитель «Самопомощи».

Напомним, что ранее сегодня заместитель главы Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил журналистам, что голосов за отставку действующего правительства Арсения Яценюка в парламенте сейчас нет.

При этом об отказе сотрудничать с правительством Яценюка заявляли «Батькивщина» и «Самопомощь», которые также входят в коалицию, а также Радикальная партия Ляшко. Таким образом, Яценюк не сможет заручиться поддержкой 226 депутатов в парламенте для голосования необходимых законопроектов, и ситуация становится патовой.

16 февраля состоится отчет правительства Яценюка в парламенте, по итогам которого Верховная рада может как отправить Кабмин в отставку, так и проголосовать за программу действий на год вперед, что означает наличие иммунитета от увольнения.